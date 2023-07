Lo Celso | il braccio di ferro tra De Laurentiis e il Tottenham si annuncia prolungato CorSport

(Di domenica 30 luglio 2023) Ilditra il Napoli e ilper Losi pre, scrive il Corriere dello Sport. Il Napoli segue il centrocampista da tempo, da prima di prendere Ndombele, ma lo vuole in prestito mentre illo vorrebbe cedere a titolo definitivo. Il quotidiano sportivo scrive: “In mezzo al campo, per dire, c’è un calcio tutto fosforo e piedi buoni, un concentrato di eleganza e pure di massa muscolare che va integrato con identikit della stessa razza: Giovanni Lo(27) porta con sé quel che serve, ci aggiunge pure la seduzione dell’appartenenza ad un Paese nel quale Napoli si rivede emotivamente, e comunque deve sperare che ilsi convinca a concederlo in prestito oneroso. Non è mai ...

... è più complicata Db Milano 25/10/2018 - Europa League / Milan - Betis / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Giovani LoIldi ferro tra il Napoli e il Tottenham per Losi ...... dopo le dure prove di qualificazione, anche VallejoAvjer , Camilla Cereku e Gabriele Cumer . Vittorie anche per gli atleti élite: in Emiliaalzato per gli ormai tradizionali ...... è più complicata Db Milano 25/10/2018 - Europa League / Milan - Betis / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Giovani LoIldi ferro tra il Napoli e il Tottenham per Losi ...

CorSport- Mercato Napoli: pronto l'assalto a Lo Celso, De Laurentiis ... GonfiaLaRete

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” ha fatto il punto sul possibile mercato del Napoli.Il calciomercato si accende: dopo l’addio di Kim, un giocatore dalla Premier sarebbe pronto a trasferirsi a Napoli Il Napoli vuole dimostrare a tutti che la vittoria del titolo non ha saziato la propr ...