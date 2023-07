LIVE Superbike | GP Repubblica Ceca in DIRETTA | caduta per Razgatlioglu | Petrucci a caccia del secondo posto

Leggi su oasport

21 giro/22 Rinaldi quarto adesso!guadagna bene su Rea. Manca poco per l'attacco. 20 giro/22 Intanto arriva una foto sulla stranadiche sembra avere perso proprio il controllo della moto. Intanto due giri al termine.vede Rea, saranno ultimi due giri in volata. Big drama as @toprak tr54 crashes out of the lead #WorldSBK #CZEWorldSBK pic.twitter.com/bqENiVebbT — WorldSBK (@WorldSBK) July 30, 2023 19 giro/22 Eccolo il sorpasso dialla curva 1!!!!!! Rinaldi superato, adesso è Rea nel mirino. Bautista verso la vittoria 18 giro/22 Il cielo è sempre più scuro, potrebbe verificarsi una chiusura con la pioggia. Rea non gira veloce, Rinaldi esi avvicinano. 17 ...