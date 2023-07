LIVE Sonego-Wawrinka 3-6 4-6 | ATP Umago 2023 in DIRETTA | prestazione fenomenale dello svizzero che non lascia scampo all’azzurro

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-POPYRIN DALLE 18.30 00:32 Diamo un’occhiata rapida alle statistiche: 5 ACE e 0 doppi falli per Stan, mentre 3 ACE e 2 doppi falli per Lorenzo;ha servito il 57% di prime vincendo l’84% dei punti, mentreottiene il 71% dei punti su un totale di 73% di prime in campo. 67% di difesa della seconda palla, contro il 62% dell’italiano. Una palla break concessa dall’elvetico, salvata con l’ACE; dall’italiano che è riuscito a salvarne una sola. 00:29 Pochi o tendenti allo zero i rimpianti di, che ha giocato forse la sua miglior partita ad, ma questa sera contronon c’era proprio niente da ...

Da ranking Arnaldi parte leggermente favorito. Popyrin, però, sa come si gestiscono le emozioni di una semifinale ATP, avendo vinto l'unica che ha giocato, a Singapore nel 2021. Se Arnaldi vincesse, infatti, potrebbe incontrare anche Lorenzo, sempre che il torinese esca indenne dal proprio match contro l'ex campione Slam svizzero Stan Wawrinka.

Live Sonego-Wawrinka OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Risposta di rovescio lunga. 0-15 Passa col rovescio Arnaldi. Ancora indeciso a rete l’australiano. 1-1 Bel rovescio lungolinea di Arnaldi che si salva da ...Matteo Arnaldi non riesce a conquistare la prima finale in carriera sul circuito ATP. A Umago, dopo una lotta lunghissima e anche molto dura, il ventiduenne sanremese è costretto a lasciar strada all' ...