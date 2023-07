LIVE Sonego-Wawrinka 3-6 4-5 | ATP Umago 2023 in DIRETTA | lo svizzero serve per andare in finale

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-POPYRIN DALLE 18.30 40-30 MATCH POINT. Botta centrale e palla per ladiper lo. 30-30 Comanda fin dal servizio l’elvetico che trova tantissima profondità con il dritto. 15-30 ACE, prima al centro a 211 km/h. 0-30 Non trova il campo con il rovescio, che per la prima volta si trova in seria difficoltà al servizio. 0-15 Perde il primo quindici Stan, che spara in corridoio l’accelerazione di dritto. 4-5 Game! Servizio, dritto e smash a rimbalzo per Lorenzo che si guadagna un’ultima chance. Al cambio camposervirà per tornare innel ...