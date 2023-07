LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Benedetta Pilato regala la sesta medaglia all’Italia Ceccon e Franceschi fuori dal podio

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI: “MEILUTYTE HA FATTO UN TEMPO DA UOMO”STRIGLIA LA NAZIONALE: “SE TI ALLENI, I RISULTATI ARRIVANO. A BUON INTENDITOR…” BUTINI: “UNICA CARTA DA ORO A PARIGI” 14.55: Grazie per averci seguito, buon pomeriggio e buona domenica! 14.53: Per il Mondiale di Fukuoka è tutto ma la stagione delnon finisce qui. Ci saranno a breve le Universiadi, il Mondiale Under 23, il Mondiale juniores e poi da dicembre Europei in vasca corta,in lunga, Europei in lunga e Olimpiadi. Non ci si ferma più! 14.52: La delusione, vera e fortissima, è quella della 4×100 mista maschile. Una eliminazione che brucia per la squadra ...

Si è chiuso l'ltimo giorno ai Mondiali dia Fukuoka: Benedetta Pilato è bronzo nei 50 rana! Anita Bottazzo chiude quinta. Quinto anche Thomas Ceccon nei 50 dorso. Sara Franceschi è sesta nella finale nei 400 misti. Nella notte italiana ...Il, certe volte: la sfiga nello sport e in tutto il resto ci vede sempre benissimo. Capita che non ci puoi fare molto. Per dire: fai la farfallista e incappi negli anni d'oro di Sarah ...SEGUI ILDI SEMIFINALI E FINALI GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DELIN VASCA: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA ...

LIVE Nuoto, Mondiali 2023 in DIRETTA: figuraccia Italia, è fuori nella 4x100 mista! Alle 13.00 le finali con Pilato e Ceccon OA Sport

I mondiali di nuoto 2023 in tempo reale: ottavo e ultimo giorno di vasca a Fukuoka e altre medaglie. In programma dalle 13 sette finali ...Sara Franceschi nella notte ha conquistato il pass per la finale nei 400m misti con il tempo di 4:38.89. Niente da fare, invece, per la staffetta 4x100 mista maschile, campione del mondo uscente ed ...