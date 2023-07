LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Benedetta Pilato di bronzo nei 50 rana! Meylutyte oro e record del mondo! Ceccon quinto

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI13.20: Si preannuncia un grande spettacolo nei 1500 stile libero senza azzurri ma con tanti specialisti e tante novità. Questi i protagonisti: 1 RASOVSZKY Kristof HUN 27 MAR 1997 14:54.09 2 ROMANCHUK Mykhailo UKR 7 AUG 1996 14:52.15 3 HAFNAOUI Ahmed TUN 4 DEC 2002 14:49.53 4 FINKE Bobby USA 6 NOV 1999 14:43.06 5 WIFFEN Daniel IRL 14 JUL 2001 14:43.50 6 MARTENS Lukas GER 27 DEC 2001 14:51.20 7 SHORT Samuel AUS 17 SEP 2003 14:53.38 8 AUBRY David FRA 8 NOV 1996 14:54.2 13.15: Le dichiarazioni di. “Mi spiace perchè col tempo di ieri sarei arrivata seconda. Dopo un anno così va bene. Questo risultato mi dà speranza per il prossimo anno. Tutti hanno detto un Mondiale sottotono, l’anno scorso il ...

Il, certe volte: la sfiga nello sport e in tutto il resto ci vede sempre benissimo. Capita che non ci puoi fare molto. Per dire: fai la farfallista e incappi negli anni d'oro di Sarah ...Ultimo giorno ai Mondiali dia Fukuoka. Occhi puntati su Thomas Ceccon nei 50 dorso e su Benedetta Pilato e Anita Bottazzo nei 50 rana. In vasca anche Sara Franceschi, in finale nei 400 misti. Nella notte italiana eliminate ...

I mondiali di nuoto 2023 in tempo reale: ottavo e ultimo giorno di vasca a Fukuoka e altre medaglie. In programma dalle 13 sette finali ...Sara Franceschi nella notte ha conquistato il pass per la finale nei 400m misti con il tempo di 4:38.89. Niente da fare, invece, per la staffetta 4x100 mista maschile, campione del mondo uscente ed ...