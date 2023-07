LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Benedetta Pilato bronzo nei 50 rana ma perde il record del mondo! Ceccon quinto | Franceschi sesta

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI14.08: SUMMER MCINTOSH CAMPIONESSA DEL MONDO NEI 400 MISTI CON IL TEMPO DI 4’27?11,, argento per Grimes, terza Forrester,14.08: Ai 300 McIntosh, Forrester, Grimes,14.06: Ai 200 McIntosh, Grimes, Forrester,settima 14.05: Ai 100 McIntosh, Grimes, Walsh,settima 14.02: Queste le protagoniste dei 400 misti donne, ultima gara individuale di Fukuoka: 1 WALSH Alex USA 31 JUL 2001 4:39.42 2 GRIMES Katie USA 8 JAN 2006 4:38.39 3 NARITA Mio JPN 18 DEC 2006 4:38.05 4 FORRESTER Jenna AUS 14 JUN 2003 4:35.88 5 McINTOSH Summer CAN 18 AUG 2006 4:36.57 6 COLBERT Freya Constance ...

Il, certe volte: la sfiga nello sport e in tutto il resto ci vede sempre benissimo. Capita che non ci puoi fare molto. Per dire: fai la farfallista e incappi negli anni d'oro di Sarah ...Ultimo giorno ai Mondiali dia Fukuoka. Occhi puntati su Thomas Ceccon nei 50 dorso e su Benedetta Pilato e Anita Bottazzo nei 50 rana. In vasca anche Sara Franceschi, in finale nei 400 misti. Nella notte italiana eliminate ...

Fuori dal podio invece Thomas Ceccon nei 50 dorso. Nell'ultimo giorno di gare ai mondiali di nuoto di Fukuoka, l'azzurro ha chiuso la finale con il quinto tempo (24''58). L'oro è andato all'americano ...I mondiali di nuoto 2023 in tempo reale: ottavo e ultimo giorno di vasca a Fukuoka e altre medaglie. In programma dalle 13 sette finali ...