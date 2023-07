LIVE Motocross | GP Finlandia MX2 2023 in DIRETTA | vince Andrea Adamo gara-1 | ritiro per Geerts

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.59 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 14 per-2! 11.56 Salgono a 35 i punti di distacco trae Jago, resta da vedere se il belga sarà in grado di partecipare alla secondadel GP. Fondamentale per la corsa Mondiale. 11.53 Ecco l’ordine di arrivo: 1 80ITA KTM 34:53.171 2 516 Laengenfelder, Simon GER GAS 34:55.976 3 72 Everts, Liam BEL KTM 35:09.552 4 24 Horgmo, Kevin NOR KAW 35:11.718 5 96 Coenen, Lucas BEL HUS 35:18.893 6 51 Or, Oriol ESP KTM 35:22.022 7 44 Elzinga, Rick NED YAM 35:27.506 8 22 Braceras, David ESP KAW 35:41.464 9 79 Coenen, Sacha BEL KTM 35:45.172 10 122 Mc Lellan, Camden RSA HON 35:53.557 11 261 ...

...35 Ciclismo: Maratona dles Dolomites 2023 (sintesi) ore 15:00: Mondiale MXGP Gara 2 - ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -......00 - LA CASA NELLA PRATERIA VIII - LA LEGGENDA DI BLACK JACK 19:00 - SUPER CAR III -A ...15 - Bruno Barbieri - 4 Hotel Val Rendena 21:30 - PaddockGP Belgio (Qualifiche) Differita 22:00 -...... USA vs Canada (replica) ore 16:15 Rubrica: Sportabilia a cura di Lorenzo Roata ore 17:00:...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Motocross, GP Finalandia MX2 2023 in DIRETTA: Adamo deve respingere l'assalto di Geerts OA Sport

RacerTV will once again serve as the exclusive live-streaming home of the 2023 Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship ...With on-site preparations for the 2023 Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship, presented by AMSOIL, underway, MX Sports has announced that RacerTV will once again serve as the ...