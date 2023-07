LIVE Motocross | GP Finlandia MX2 2023 in DIRETTA | Adamo vince entrambe le gare e il Gran Premio

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.53 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 14.50conquista il bottino pieno, con Geerts fuori il Mondiale si avvicina sempre di più a pochiPremi dalla fine del campionato diMX2. 619 punti per Andrea, 559 punti per Geerts. 14.47 Questo l’ordine di arrivo: 1 80, Andrea ITA KTM 34:36.893 2 516 Laengenfelder, Simon GER GAS 34:44.192 3 96 Coenen, Lucas BEL HUS 34:44.462 4 72 Everts, Liam BEL KTM 34:47.728 5 44 Elzinga, Rick NED YAM 34:52.682 6 79 Coenen, Sacha BEL KTM 34:54.224 7 24 Horgmo, Kevin NOR KAW 34:57.908 8 517 Gifting, Isak SWE GAS 35:16.682 9 51 Or, Oriol ESP KTM 35:26.984 10 253 Pancar, Jan SLO KTM 35:57.051 11 261 Talviku, ...

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Si parla di frattura della clavicola per Geerts. 13.58 Arriva la notizia, Geerts non corre gara-2. 13.55 L'inizio di gara-2 è fissato per le 14.10. 13.51 In ...