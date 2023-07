LIVE – Mondiali Fukuoka 2023 | finali nuoto domenica 30 luglio in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 30 luglio 2023) Latestualedella sessione pomeridiana didi30deididelle discipline acquatiche. Ultima giornata della rassegna iridata, che mette in palio le ultime medaglie ma anche le carte olimpiche per Parigi 2024 in palio. Uniche specialità non olimpiche di giornata i 50 metri dorso maschili ed i 50 stile libero e i 50 rana femminili. Al via anche tanti azzurri e azzurre, pronti a dare il meglio per portare in alto il Tricolore. L’appuntamento con leè per le ore 13.00 italiane alla Marine MesseHall A della città giapponese. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella sessione pomeridiana di ...