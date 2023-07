LIVE Italia-Bulgaria 2-1 | Finale Europei volley U17 in DIRETTA | 21-16 Buon avvio degli azzurri nel quarto set

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della semi21-17 Non trova il tocco del muro l’attacco di Zlatanov. 21-16 ACE Uzunov e timeout. 21-15 Lungo il servizio di Boschini. 21-14 Pasticcio di Uzunov. +7!!! 20-14 Tocca il muro bulgaro, ma non riesce a produrre la rigiocata. 19-14 Potente attacco di Manolev. 19-13 Chiamato fuori il diagonale di Ivanov tra l’incredulitàatleti in maglia rossa. 18-13 Bel primo tempo di Nikolaev. 18-12 Mani fuori di Bertoncello, che si carica. 17-12 Invasione del muro azzurro. 17-11 Come un martello pneumatico Cremoni continua a spingere. 16-11 Ivanov suona la carica per i suoi. 16-10 Primo tempo di Ciampi. Andiamo ragazzi! 15-10 Peccato. Errore in ricezione dei bulgari ma il contrattacco di Cremoni finisce fuori. 15-9 ...

LIVE Italia-Bulgaria, Finale Europei volley U17 in DIRETTA: gli azzurrini si giocano il titolo OA Sport

