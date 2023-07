LIVE Italia-Bulgaria 2-0 | Finale Europei volley U17 in DIRETTA | gli azzurri comandano per 2 set a 0

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della semi2-3 Non riesce a tirar su il pallone Ciampi. 2-2 C’è il tocco del muro sull’attacco di Porro. 1-2 Mani fuori vincente di Nikolaev. 1-1 Stringe troppo l’angolo Ivanov, vanificando il contrattacco bulgaro. 0-1 Di seconda colpisce Uzunov. TERZO SET 25-19 SECONDO SET! Diagonale stretta perfetta di Zlatanov. Voliamo via sul 2-0. 24-19 Torna a marcare punti Velichkov. 24-18 Ci pensa Cremoni a regalarci 6 set point. 23-18 Errore in ricezione degli, che si consegnano così agli avversari. Timeout, bisogna chiudere in fretta il set. 23-17 Ancora a segno Ivanov. 23-16 Disastro del palleggiatore Uzunov. 22-16 Si riscatta prontamente il numero 1 bulgaro. 22-15 Pasticciano gli, ma la ...