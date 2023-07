LIVE Italia-Bulgaria 1-0 | Finale Europei volley U17 in DIRETTA | 11-9 Leggero vantaggio per gli azzurri nel secondo set

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della semi18-13 Muro di Nikolaev. Lanon molla. 18-12 Incomprensione tra le fila degli, che guardano il pallone cadere. 18-11 A segno il primo tempo di Ivanov. 18-10 MUROOO Ciampi! 17-10 Out l’attacco di Marinov. Ancora timeout. 16-10 Difesa straordinaria di Usanza e magia di tocco di Ruzza. Glini volano. 15-10 Perfetto Zlatanov! 14-10 Diagonale a segno del nuovo entrato Marinov. 14-9 MUROOO! Non passa il primo tempo bulgaro. 13-9 Difesa e bum bum Bertoncello! +4. 12-9 ACEEEE Cremoni! 11-9 Gran difesana e poi il solito attacco turbo di Cremoni. +2e timeout. 10-9 Torna a marcare ...

LIVE Italia-Bulgaria, Finale Europei volley U17 in DIRETTA: gli azzurrini si giocano il titolo OA Sport

