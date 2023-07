Live F1 | GP Belgio in diretta | Verstappen al pit-stop | Perez torna primo Leclerc tiene la terza posizione

... ad diNation Italia, uno dei colossi nel mondo dell'organizzazione di spettacoli dal vivo. '... Getty Images Noi come la Spagna (famosa per il festival di elettronica Sonar), il(per ...[F1] - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati all'appuntamento dedicato alla diretta scritta del Gran Premio del, dodicesimo appuntamento del campionato 2023 di F1, l'...La griglia di partenza: penalità di tre posizioni a Magnussen per impeding ai danni di Leclerc durante la qualifica DIRETTA GRAN PREMIO DELA PARTIRE DALLE 15:00 Motorionline.com è stato ...

F1 GP Belgio a Spa, la gara in diretta LIVE: Perez sorpassa Leclerc al via, contatto tra Sainz e Piastri Fanpage.it

4° giro - Perez comanda con 2" su Leclerc, 2"3 Hamilton, 2"8 Verstappen poi Sainz in difficoltà per avere riportato anche lui danni alla vettura, Alonso Tsunoda Albon ...Segui la cronaca diretta del Gran Premio del Belgio che si corre sul circuito di Spa. La Ferrari parte in pole con Leclerc, Sainz è 4° con Verstappen 6° pronto alla rimonta ...