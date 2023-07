LIVE F1 | GP Belgio 2023 in DIRETTA | Verstappen allunga su Perez | Leclerc si difende su Hamilton Out Sainz

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 32/44 AGGIORNAMENTO GP1 MaxRed Bull RacingLEADER 2 2 SergioRed Bull Racing+9.778 23 CharlesFerrari+13.458 2 4 LewisMercedes+16.103 2 5 Fernando ALONSO Aston Martin+39.928 2 6 George RUSSELL Mercedes+41.929 1 7 Lando NORRIS McLaren+44.196 2 8 Lance STROLL Aston Martin+47.979 1 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+50.925 2 10 Esteban OCON Alpine+52.729 2 11 Alexander ALBON Williams+54.155 2 12 Pierre GASLY Alpine+54.918 1 13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+56.152 2 14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+59.168 2 15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+61.120 2 16 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+62.558 2 17 Logan SARGEANT Williams+65.883 2 18GuanyuZHOUAlfa Romeo+66.269 219 CarlosFerrari– 2 ...

F1 GP Belgio a Spa, la gara in diretta LIVE: Leclerc dietro le Red Bull di Verstappen e Perez, ritiro per Sainz Sport Fanpage

25° giro - Sainz navigava in ultima posizione ed ora decide di ritirarsi per i danni rimediati alla prima curva dopo la partenza nel contatto con Piastri Pit-stop numero due per Albon, gomma media, e ...Ferrai giù dal podio nella Sprint Race del GP del Belgio. I ferraristi, che scattavano dalla seconda fila, hanno terminato la mini-gara al quarto e quinto posto , anche grazie ai 5” di penalità dati a ...