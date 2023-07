LIVE F1 | GP Belgio 2023 in DIRETTA | pioggia leggera | Verstappe allunga su Perez e Leclerc | Sainz costretto al ritiro

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 27/44n mediamente guadagna 5-6 decimi al giro su, con il messicano che gira ancora una volta più lento di. Intanto Hulkenberg piazza il giro più veloce in 1:49.907 con le soft. Giro 27/44 Gasly è in scia su Albon per entrare nella top10. Giro 26/44 Hamilton perde tantissimo nel T2 su, ben 7 decimi anche in questo giro… Giro 26/44 AGGIORNAMENTO GP1 MaxN Red Bull RacingLEADER 1 2 SergioRed Bull Racing+6.749 13 CharlesFerrari+14.045 1 4 Lewis HAMILTON Mercedes+16.695 1 5 Fernando ALONSO Aston Martin+31.192 1 6 Esteban OCON Alpine+51.500 2 7 George RUSSELL Mercedes+56.657 1 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+56.063 2 9 ...