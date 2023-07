LIVE Atletica | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | Tortu rientra alla grande | Folorunso vince con primato italiano Fabbri batte Weir nel peso

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.19 Questa la Start List della prima serie della 4×400 femminile: TENUTA Laura / OFIDIANI Anna / DELLA NOCE Martina / CANTERGIANI Sara (G.S.SELG ATL. MONTANARI GRUZZA) DICUONZO Ilaria / GADALETA Dalila Teresa / LAZZATI Arianna / RUCCO Rita Agnese (ALTERLOCOROTONDO) BONA Lisa / TONOLLI Giulia / MANAI Samira / TRETTEL Sofia (U.S. QUERCIA) SIMONELLI Valeria / FELICI Noemi / ZUCCARINI Giorgia / TIRNETTA Alessia (SSD NISSOLINO SPORT SRL) 22.16 Alle spalle di Curtabbi si classificano Sveva Fascetti, 10.06.25, e Laura DMontá, 10.14.56. Per entrambe è il loropersonale. 22.15 Eleonora Curtabbiquindi l’ultimo titolo individuale in palio. A breve sarà il momento delle 4×400. 22.13 9.55.28 per Eleonora Curtabbi. 22.13 Sveva ...

È in corso la giornata finale dei Campionati Italiani Assoluti di Molfetta (Bari).CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.11 DECATHLON - 59.24 per Fragiacomo che allunga in vetta alla gara. 19.10 SALTO IN LUNGO - Nullo il secondo lancio di Chahboun. 19.09 DECATHLON - Modugno l ...