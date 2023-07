LIVE Atletica | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | Tortu e Desalu in finale nei 200 metri Lotta serrata nel lancio del peso femminile

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.23DEL– Monia Cantarella rimane in terza posizione, migliorando il proprioprecedente di 4 centi. 18.22DEL– Sara Verteramo lancia a 15.20, portandosi in seconda posizione provvisoria davanti a Monia Cantarella. 18.21 EPTATHLON – Scilla Benussi si migliora leggermente lanciando il giavellotto a 43.62. 18.20DEL– Grandissimodi Anna Musci che balza in prima posizione provvisoria con 15.26. 18.18 DECATHLON – Queste le prime 5 posizioni dopo la prova del salto con l’asta: 1 NAIDON Lorenzo 6730 2 MODUGNO Lorenzo 6163 3 ZANDARCO Simon 5931 4 ARRIUS Alessandro 5567 5 NICOLA Riccardo ...

...00 Scherma: C.ti Mondiali Finale Fioretto a Squadre maschile (replica) ore 28:50Leggera: ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...L'ex campione Slam elvetico, infatti, è ancora alla piena ricerca della quadrae tecnica ... SEGUI ILDI SONEGO - WAWRINKA PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI Sonego e Wawrinka ......50 Scherma : C.ti Mondiali Finale Spada a Squadre Maschile (replica) ore 04:40Leggera : C.durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Atletica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: torna Tortu, attesa per Fabbri e Weir OA Sport

DIRETTA TV su www.atletica.tv fino alle 19.30, a seguire DIRETTA TV su RaiSport fino alle 22 (e streaming su RaiPlay). In palio 24 titoli italiani TV E STREAMING - I Campionati Italiani Assoluti di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Campionati Italiani d'atletica 2023. Allo stadio Mario S ...