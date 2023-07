LIVE Atletica | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | primato italiano per Folorunso | Re vince i 400 metri Naidon punta gli 8000 nel decathlon

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.53dovrebbe aver superato glipunti. Bisogna ora capire il tempo preciso per calcolare i punti e vedere se arriva a superare il muro degli 8100. 20.52– Modugnola gara in 4.20.36.quarto in 4.35 circa. 20.51– Inizia l’ultimo giro di pista. 20.49– Modugno al momento in testa alla gara con Ronzoni alle sue spalle. 20.48– Iniziata la prova dei 1500. 20.47 SALTO CON L’ASTA – Semeraro è eliminata! Non supera la misura di 4.30. 20.46– Entrano in pista gli atleti delper l’ultima prova, i 1500. Lorenzo ...

LIVE Atletica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: torna Tortu, attesa per Fabbri e Weir OA Sport

È in corso la giornata finale dei Campionati Italiani Assoluti di Molfetta (Bari) con 24 titoli italiani da assegnare. Nei 200 femminili 22.86 per Dalia Kaddari in batteria (vento +1.6). I campioni ol ...MOLFETTA – Storico risultato del CUS Catania ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera che si sono tenuti a Molfetta. Le ragazze della staffetta 4×100 hanno conquistato il bronzo nella ...