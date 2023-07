LIVE Atletica | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | primato italiano per Folorunso | Naidon sfiora gli 8100 nel decathlon

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.03 1500 METRI – Federica Del Buono in testa alla gara quando manca un solo giro. Alle sue spalle Sintayehu Vissa. Le due atlete hanno fatto il vuoto. 21.02 SALTO CON L’ASTA – Inizia la gara di Roberta Bruni ai 4.35. La primatista italiana supera agilmente questa misura. 21.01 SALTO CON L’ASTA – Scardanzan, Semeraro e Malavisi non superano la misura dei 4.30. Finisce qui la loro partecipazione ai. 21.00 1500 METRI – Iniziata la gara femminile. 20.59 LANCIO DEL PESO – Iniziata la gara del lancio del peso maschile. Dopo il primo lancio Leonardo Fabbri è in testa con 20.64. Nullo il primo lancio di Zane Weir. 20.57con questo punteggio diventa il terzonella storia, alle spalle di ...

...00 Scherma: C.ti Mondiali Finale Fioretto a Squadre maschile (replica) ore 28:50Leggera: ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...L'ex campione Slam elvetico, infatti, è ancora alla piena ricerca della quadrae tecnica ... SEGUI ILDI SONEGO - WAWRINKA PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI Sonego e Wawrinka ......50 Scherma : C.ti Mondiali Finale Spada a Squadre Maschile (replica) ore 04:40Leggera : C.durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Atletica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: torna Tortu, attesa per Fabbri e Weir OA Sport

È in corso la giornata finale dei Campionati Italiani Assoluti di Molfetta (Bari) con 24 titoli italiani da assegnare. Nei 200 femminili 22.86 per Dalia Kaddari in batteria (vento +1.6). I campioni ol ...MOLFETTA – Storico risultato del CUS Catania ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera che si sono tenuti a Molfetta. Le ragazze della staffetta 4×100 hanno conquistato il bronzo nella ...