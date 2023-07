LIVE Atletica | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | primato italiano per Folorunso | Naidon punta agli 8000 nel decathlon Ora è il momento dei 400 m uomini

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.36 LANCIO DEL MARTELLO – Sara Fantini rimane in testa alla gara con 69.46. Si avvicina Rachele Mori, seconda con 65.14. 20.35 400 METRI – Non è presente sui blocchi Alessandro Moscardi. 20.34 400 METRI – Entrano in pista gli atleti della gara maschile. Questa la Start List della finale: Corsia Atleta Q 1 ACETI Vladimir 46.76 2 BIANCIARDI Lapo 47.05 3 RE Davide 46.28 4 SCOTTI Edoardo 46.46 5 BENATI Lorenzo 46.33 6 MELI Riccardo 46.64 7 MOSCARDI Alessandro 46.84 8 LEONARDI Giuseppe 46.75 20.32 SALTO CON L’ASTA – Si daranno batta ai 4.30 Pozzato, Scardanzan, Semeraro, Gherca, Molinarolo, Malavisi. Aspettano ai 4.35 Nnachi e Bruni. 20.31 SALTO CON L’ASTA – L’unica eliminata ai 4.25 è Giuli Valletti Borgnini. 20.30 400 METRI – Arrivo al photofinish tra Bonora e Polinari. A ...

LIVE Atletica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: torna Tortu, attesa per Fabbri e Weir OA Sport

MOLFETTA – Storico risultato del CUS Catania ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera che si sono tenuti a Molfetta. Le ragazze della staffetta 4×100 hanno conquistato il bronzo nella ...