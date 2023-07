LIVE Atletica | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | Naidon mette nel mirano gli 8000 punti nel Decathlon Momento decisivo nel salto in lungo

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.17– Si migliora Riccardo Lavino lanciando a 52.48. 19.15– Grazie a questo lancioè sicuro di portarsi a casa 653, arrivando ad un complessivo di 7.383. L’obiettivo per lui è avvicinare il muro degli. 19.13– Grandissimo lancio di Lorenzocon il giavellotto che vola a 54.34, sette metri in più del proprio personale. 19.12 A breve inizierà la gara dicon l’asta femminile. Questa la start list: SB PB POZZATO Giada 4.20 4.20 KOFLER Nathalie 4.08 4.21 GHERCA Maria Roberta 4.37 4.37 SEMERARO Francesca 4.35 4.35 VIAN Giorgia 4.05 4.05 BRUNI Roberta 4.62 4.72 NNACHI Great 4.30 4.30 ZAFRANI ...

...00 Scherma: C.ti Mondiali Finale Fioretto a Squadre maschile (replica) ore 28:50Leggera: ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...L'ex campione Slam elvetico, infatti, è ancora alla piena ricerca della quadrae tecnica ... SEGUI ILDI SONEGO - WAWRINKA PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI Sonego e Wawrinka ......50 Scherma : C.ti Mondiali Finale Spada a Squadre Maschile (replica) ore 04:40Leggera : C.durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Atletica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: torna Tortu, attesa per Fabbri e Weir OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.11 DECATHLON - 59.24 per Fragiacomo che allunga in vetta alla gara. 19.10 SALTO IN LUNGO - Nullo il secondo lancio di Chahboun. 19.09 DECATHLON - Modugno l ...DIRETTA TV su www.atletica.tv fino alle 19.30, a seguire DIRETTA TV su RaiSport fino alle 22 (e streaming su RaiPlay). In palio 24 titoli italiani TV E STREAMING - I Campionati Italiani Assoluti di ...