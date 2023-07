LIVE Atletica | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | Folorunso vince in 54 22 | nuovo primato italiano

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.50 SALTO IN LUNGO – Grandissimo salto di Filippo Randazzo che vola in prima posizione con 7.88. 19.49 SALTO IN LUNGO – È il momento di Filippo Randazzo. 19.48 400 OSTACOLI UOMINI – 49.55 per Lambrughi che è ilcampione, migliorando leggermente il proprio stagionale. 19.47 400 OSTACOLI UOMINI – Bertoncelli sbaglia un ostacolo. 19.47 400 OSTACOLI UOMINI – Iniziata la gara! 19.46 400 OSTACOLI UOMINI – Non è partenza falsa, dato che i giudici scelgono di esporre il giallo a Bertoncelli. 19.45 400 OSTACOLI UOMINI – Falsa partenza! 19.44 400 OSTACOLI UOMINI – Iniziata la gara! 19.43 LANCIO MARTELLO – A breve inizierà la gara femminile. Questa la Start List: SB PB ARGENTI Serena 55.14 56.86 CARUSO Fabiola 55.73 56.74 CONTE Emily 61.98 62.39 FANTINI Sara 73.26 ...

LIVE Atletica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: torna Tortu, attesa per Fabbri e Weir OA Sport

È in corso la giornata finale dei Campionati Italiani Assoluti di Molfetta (Bari) con 24 titoli italiani da assegnare. Nei 200 femminili 22.86 per Dalia Kaddari in batteria (vento +1.6). I campioni ol ...MOLFETTA – Storico risultato del CUS Catania ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera che si sono tenuti a Molfetta. Le ragazze della staffetta 4×100 hanno conquistato il bronzo nella ...