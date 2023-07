LIVE Atletica | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | Florolunso vince con il primato italiano | Niadon sfiora gli 8100 nel decathlon A breve Tortu e Desalu in pista

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.30 200 METRI – Entrano ora ingli atleti della finale maschile. Questa la Start List: 1 NDIAYE Mame Moussa 20.94 2 TARDIOLI Junior 21.11 3 PETTOROSSI Diego Aldo 20.87 4Filippo 20.67 5 RICCI Marco 20.74 6Eseosa Fostine 20.83 7 DONOLA Mattia 20.84 8 LIBERA Francesco 21.10 21.28 SALTO CON L’ASTA – Roberta Bruni non supera di poco i 4.73 al terzo tentativo. Termina qui il sogno per lei di superare questa sera il proprio. 21.27 LANCIO DEL PESO – Zane Weir lancia a 20.70 con il quarto turno. Nullo il quarto lancio di Fabbri. 21.25 SALTO CON L’ASTA – Fallisce nettamente anche il secondo tentativo a 4.73 Roberta Bruni. 21.25 200 METRI – Kaddariin 22.90! Alle sue spalle ...

LIVE Atletica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: torna Tortu, attesa per Fabbri e Weir OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.11 DECATHLON - 59.24 per Fragiacomo che allunga in vetta alla gara. 19.10 SALTO IN LUNGO - Nullo il secondo lancio di Chahboun. 19.09 DECATHLON - Modugno l ...È in corso la giornata finale dei Campionati Italiani Assoluti di Molfetta (Bari) con 24 titoli italiani da assegnare. Nei 200 femminili 22.86 per Dalia Kaddari in batteria (vento +1.6). I campioni ol ...