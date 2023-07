LIVE Atletica | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | è il momento di Folorunso

(Di domenica 30 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.30 A breve avrà inizio la gara dei 400 ostacoli femminile. Questa la Start List: Corsia Atleta Q 1 CANTERGIANI Sara 59.72 2 ZUCCARINI Greta 1:00.50 3Ayomide Temilade 55.93 4 OLIVIERI Linda 57.42 5 MARCHIANDO Eleonora 58.23 6 SARTORI Rebecca 57.76 7 SERAMONDI Alessia 58.49 8 GHERGO Angelica 1:00.02 19.29 SALTO CON L’ASTA – Solo Francesca Zafrani, Giorgia Vian e Nathalie Kofler saltano a 3.60. Tutte e 3 superano la misura. 19.28 DECATHLON – Questa la classifica completa quando mancano solamente i 1500 metri: 1 NAIDON Lorenzo 7383 2 MODUGNO Lorenzo 6804 3 ZANDARCO Simon 6456 4 NICOLA Riccardo 6087 5 LAVINO Riccardo 5967 6 FRAGIACOMO Jan 5937 7 RONZONI Simone 5830 8 ARRIUS Alessandro 5811 9 CERRATO Andrea 5759 10 MENGHI NDIAYE Yoro 5122 19.26 SALTO IN LUNGO – Giulio ...

...00 Scherma: C.ti Mondiali Finale Fioretto a Squadre maschile (replica) ore 28:50Leggera: ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...L'ex campione Slam elvetico, infatti, è ancora alla piena ricerca della quadrae tecnica ... SEGUI ILDI SONEGO - WAWRINKA PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI Sonego e Wawrinka ......50 Scherma : C.ti Mondiali Finale Spada a Squadre Maschile (replica) ore 04:40Leggera : C.durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Atletica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: torna Tortu, attesa per Fabbri e Weir OA Sport

MOLFETTA – Storico risultato del CUS Catania ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera che si sono tenuti a Molfetta. Le ragazze della staffetta 4×100 hanno conquistato il bronzo nella ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.11 DECATHLON - 59.24 per Fragiacomo che allunga in vetta alla gara. 19.10 SALTO IN LUNGO - Nullo il secondo lancio di Chahboun. 19.09 DECATHLON - Modugno l ...