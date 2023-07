L’impatto ambientale dei data center All’incrocio tra transizione ecologica e digitale

Leggi su formiche

(Di domenica 30 luglio 2023) La progressiva digitalizzazione dei processi operativi anche per compiere le operazioni più semplici della vita quotidiana pone un’esigenza crescente di sistemi di immagazzinamento dei dati e delle informazioni. Non è un tema che interessa soltanto gli esperti di tecnologia ma incrocia anche le grandi dinamiche di. A riguardo, già oggi in Italia vi sono siti destinati all’immagazzinamento dei dati: si tratta dei cosiddetti, la cui superficie si estende in qualche caso per 80mila m², di cui oltre 23mila dedicati alle sale dati. Queste strutture hanno e avranno esigenze di spazio progressivamente maggiori, che si sommano al forte consumo di energia, anche in funzione delle esigenze di costante raffreddamento degli impianti. La valutazione di impatto(Via) sui ...