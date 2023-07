L’eredità di Giovanni Falcone | 10 libri per scoprirla e comprenderla

Leggi su quifinanza

(Di domenica 30 luglio 2023) Assieme a Paolo Borsellino,è uno dei simboli più forti e celebri della lotta alla mafia, non solo in Italia. Simbolo diventato leggenda e pilastro del senso stesso di giustizia dopo il suo martirio nella Strage di Capaci, in cui il 23 maggio 1992 il giudice, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della loro scorta morirono nell’esplosione dell’auto sulla quale viaggiavano, per mano di Cosa Nostra. Da quel tragico giornodiha avuto un’eco enorme in lungo e in largo, coinvolgendo gli ambiti più svariati, compresa la letteratura. La storia, gli ideali e le gesta del magistrato siciliano rivivono anche nelle pagine die pubblicazioni che ne hanno scandagliato inchieste e operazioni, oltre alla vita. Ecco i diecimigliori per conoscere la ...