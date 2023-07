Lega Serie B all’Ansa | “Determinati a difendere format a 20 squadre”

Leggi su sportface

(Di domenica 30 luglio 2023) Con una dichiarazione, laB con i club associati “è determinata nelila 20“. Questo l’obiettivo per l’associazione guidata da Mauro Balata alla vigilia dell’assemblea. “Pur non essendo portatrice di interessi coincidenti con le società che mercoledì si presenteranno davanti al Tar per ribadire che il campionato deve essere una competizione a 20poste tutte nelle stesse condizioni a tutela della competitività e della par condicio tra i club“, si legge nella nota. “L’unico nostro interesse – si legge ancora – è il rispetto delle regole che devono essere ispirate unicamente alla possibilità di esprimere compiutamente i valori dello sport. Un’alterazione del, a seguito di eventuali ammissioni in ...