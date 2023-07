L' eco ansia è patetica | quella frase a Meloni e il Niger | quindi | oggi

Io personalmente soffro die alle volte penso che non ho un futuro perché la mia terra brucia. In questi giorni in Sicilia sta bruciando tutto. Io non so se voglio avere figli ". Fermiamoci ...Paura e impotenza di fronte alle catastrofi naturali, panico e insicurezza davanti alla mala gestione del Pianeta. L'esiste eccome", racconta Marcella Danon, direttrice della Scuola di Ecopsicologia e docente all'università della Valle D'Aosta. Che cos'è l'"È un disagio che parte dalla ...Giffoni Valle Piana Dietro le lacrime di Giorgia ci sono l'indignazione e la rabbia di una generazione intera. "Le nostre preoccupazioni sono basate su dati scientifici, ma invece di riflettere e ...

Ho capito perché le cicale a Roma, quest’estate stanno facendo tanto chiasso, strepitando sino a notte fonda. Non cantano, non friniscono. Strillano, piangono. Hanno l’eco-ansia. Ma che roba. Prima i ...Ci sono le lacrime di Giorgia, che non è Giorgia Meloni e che non è una madre (dice: "Non so se me la sento di avere figli"), che ha 27 anni e che ha fatto scoprire allo… Leggi ...