Leclerc | ' Buon podio | ma credo che non abbiamo ancora compreso al 100% la macchina'

Un sorriso prima delle vacanze. Charlese la Ferrari hanno chiuso sul podio il GP del Belgio , il terzo di un 2023 avaro di soddisfazioni. Un sorriso comunque è arrivato a Spa, ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Guarda ...Charlesha conquistato unterzo posto nel GP del Belgio 2023, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Spa. Il monegasco, scattato dalla pole position, non ha potuto nulla contro lo ...AGI - Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Belgio davanti al compagno della Red Bull, Sergio Perez.terzo posto per la Ferrari di Charles, che era partita in pole, mentre la rossa di Carlos Sainz si è ritirato per le conseguenze di un contatto con la McLaren di Oscar Piastri al secondo ...

Leclerc dopo il GP Belgio: "Buon passo, ma la Red Bull è ancora avanti" Sky Sport

La Ferrari archivia la prima parte di campionato conquistando il podio con Charles Leclerc nel Gran Premio di Belgio. Il monegasco, scattato dalla pole position in virtù della penalizzazione di cinque ...Il monegasco ha promosso la Ferrari di Spa, la quale ha mostrato un buon passo gara, motivo per cui è stato un peccato il ritiro dell'altra vettura ...