Le responsabilità degli influencer | il caso di Giulia De Lellis in Israele

(Di domenica 30 luglio 2023) Immagini dalla spiaggia del Mar Morto, festa esclusiva all’interno della Grotta di Salomone, giornata di addestramento insieme alla IDF e foto ricordo con Herzog. Il tutto mentre in strada – in quella terra che da sempre è al centro di contese e violenze – scorreva il sangue della repressione dei manifestanti. La ricetta perfetta per provocare il polverone e indurre alla più classica delle riflessioni: lache gli(o creator digitali) hanno su ciò che condividono sui social. Per questo motivo la vacanza diDein, in compagnia del suo compagno CarloBeretta (vicepresidente dell’azienda che produce armi), ha sollevato moltissime critiche.Dee il viaggio inraccontato sui social Il primo ...