Le pillole di Polly | recensione di Come d’aria | Ada D’Adamo

(Di domenica 30 luglio 2023) La protagonista di quest’opera è l’autrice stessa, che nelle pagine del libro racconta tutta la sofferenza, le emozioni, la frustrazione e la rabbia che le hanno provocato le terribili traversie che ha dovuto affrontare nella vita. Ed è vero che, nel corso della sua non lunga esistenza, allanon è stato risparmiato proprio nulla. Il primo, grande dolore per lei è arrivato da giovanissima, quando il suo primo amore è morto in un incidente; poi, c’è stato l’incontro con un uomo di cui si è innamorata follemente, ma che non è stato capace di darle nessuna sicurezza, spingendola a compiere atti per lei impensabili pur di guadagnarsi il suo amore. Ma non sono queste le vicende centrali del libro, in cui a farla da padrone è il rapporto viscerale dell’autrice con Daria, la figlia con handicap grave alla quale ha dedicato la sua vita, crescendola praticamente da sola. ...