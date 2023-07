Le due anime della nuova Juventus

Leggi su panorama

(Di domenica 30 luglio 2023) Ora che l'esclusione dalle coppe europeeprossima stagione è definitiva e inappellabile, vista la scelta del club di non ricorrere al Tas di Losanna, è possibile per i dirigenti bianconeri fare i conti in vista del prossimo anno. Un esercizio non piacevole ma necessari: serve a disegnare il budget e a chiarire una volta per tutte come la priorità assoluta affidata al nuovo capo dell'area sportiva, Cristiano Giuntoli, sia tagliare i costi per avviare il riequilibrio dei conti. Sentiero stretto e in salita, soprattutto se l'obiettivo è garantire anche il mantenimento di una rosa competitiva per non perdere l'appuntamento con il ritorno nella ricca (ancor di più) Champions League del 2024. Il conto è semplice: laha accumulato perdite per 539 milioni di euro tra il 2019 e il 2022 e il bilancio chiuso lo scorso 30 giugno, seppure migliore ...