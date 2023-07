Le boe al confine tra Texas e Messico per fermare i migranti

...posizionato dal personale del dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas quasi due settimane fa in corrispondenza della città didi Eagle Pass. Lungo circa 300 metri, è composto da..."Abbiamo l'autorità per difendere il nostro. Lo abbiamo detto più volte all'amministrazione ... così sta nascendo la barriera definita "inefficace" La barriera consiste in grandiarancioni ...L'11 luglio, però, Abbott ha deciso di rafforzare ilper conto proprio con una sorta di "barriera marina" anzi fluviale. Una serie didi un metro di diametro rivestite di filo spinato. ...

Usa (Internazionale) Il governatore Gop ignora gli ordini di rimuovere il muro galleggiante sul Rio Grande per impedire gli attraversamenti. Di Marina Catucci ...Il dipartimento di Giustizia statunitense ha citato in giudizio il governatore repubblicano Greg Abbott in seguito al suo rifiuto di rimuovere volontariamente la barriera di boe installata senza il pe ...