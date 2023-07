Le bodycam cinesi ai poliziotti e l’esempio britannico per gestire l’influenza di Pechino

Leggi su formiche

(Di domenica 30 luglio 2023) In questi giorni ledestinate alla Polizia di Stato hanno riacceso l’attenzione sulle forniture tecnologiche provenienti dal Dragone. Si tratta di un tema più volte sollevato dal Copasir e che ha radici lontane. Ricordo per esperienza diretta che nel biennio 2016/17 la Consip fornì al Viminale una mega fornitura di smartphones Huwaei quando l’azienda era già al centro di indagini per spionaggio negli Stati Uniti. A questo punto più che rincorrere i singoli casi (come si è fatto sinora) ciò che manca è una visione di insieme che consenta al Parlamento e all’opinione pubblica di valutare se e come la presenza cinese presenti rischi effettuali e/o potenziali per i nostri interessi nazionali. Sulla scia di quanto ha fatto recentemente il Regno Unito e prima di assumere una decisione ufficiale sul rinnovo del memorandum sulla Via della Seta, ...