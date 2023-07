Lazio | si raffredda il ritorno di Pellegrini dalla Juve

(Di domenica 30 luglio 2023) La situazione della trattativa trantus per Luca, terzino di proprietà dei bianconeri Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, si starebbe allontanando ildi Lucaalla. Dopo il prestito degli ultimi 6 mesi, laè infatti intenzionata a cedere il calciatore solo a titolo definitivo. Il club biancoceleste sarebbe invece fermo al prestito secco. A queste condizioni la trattativa sembra destinata a non concludersi, conche lascerà comunque nuovamente i bianconeri. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24

Il futuro di Luca Pellegrini sarà sicuramente lontano dalla Juventus. La Lazio al momento non affonda, il Nizza spinge per averlo da subito