Lautaro | l’agente conferma | «C’erano offerte | ma pensava solo all’Inter»

(Di domenica 30 luglio 2023), parladel neo capitano dell’Inter: ha svelato che erano arrivate diverseper lui Alejandro Camano, procuratore diMartinez, ha parlato a FCInter1908 delle voci di mercato attorno al capitano nerazzurro. LE PAROLE – «Ce n’erano ma Lauti non ha voluto ascoltare, non è uno che mette pressione al suo club presentandoè felice, è felice a Milano, sta per diventare padre per la seconda volta e i suoi due figli nasceranno a Milano, la città dove sta crescendo lui come calciatore e la sua famiglia. L’Inter gli ha dato un grande riconoscimento, facendolo capitano. E lui è molto felice di questo».