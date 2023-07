La uccide e posta i momenti finali della sua agonia su Facebook | shock in California

(Di domenica 30 luglio 2023) L’accoltella a morte esuasu. Mark Mechikoff , 39 anni e con precedenti penali di vario genere, è stato arrestato dalla polizia in, a San Mateo, non lontano dal luogo del delitto. A dare l’allarme è stata una donna: ha chiamato la poliziacontea di Nye in Nevada denunciando di aver assistito a un "accoltellamento» su. La...

L'accoltella a morte ei momenti finali della sua agonia su Facebook. Mark Mechikoff, 39 anni e con precedenti penali di vario genere, è stato arrestato dalla polizia in California, a San Mateo, non lontano dal luogo ...Ha ucciso una donna a coltellate postando su Facebook i suoi ultimi momenti di agonia prima di essere arrestato. La vicenda è accaduta in una cittadina dell'area della baia di San Francisco, scrive la ...Ha ucciso una donna a coltellate postando su Facebook i suoi ultimi momenti di agonia prima di essere arrestato. La vicenda è accaduta in una cittadina dell'area della baia di San Francisco, scrive la ...

Uccide una donna e posta su Facebook gli ultimi momenti di agonia RaiNews

L’accoltella a morte e posta i momenti finali della sua agonia su Facebook. Mark Mechikoff, 39 anni e con precedenti penali di vario genere, è stato arrestato dalla polizia in California, a San Mateo, ...Mark Mechikoff, 39 anni e con precedenti penali è fermato dalla polizia a San Mateo. Il corpo della vittima Claribel Marie Estrella, ritrovato dopo tre ore ...