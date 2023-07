La storia del “grande scettico” cui strapparono la lingua

(Di domenica 30 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/porrocast video.mp4 Pochi anni dopo che, il 17 febbraio del 1600, Giordano Bruno fu messo al rogo in piazza Campo dei Fiori, un altro filosofo meno noto di lui ma dizza indiscutibile subì una sorte ancora più crudele. Si sta parlando di Giulio Cesare Vanini, consegnato alladella filosofia come il “”, ma che in realtà fu molto di più. Con le sue opere e la sua testimonianza ha segnato un punto di svolta nelladella filosofia occidentale contribuendo, insieme a pensatori del calibro dello stesso Giordano Bruno e di Spinoza, alla nascita dell’Europa laica e moderna. Eppure Vanini, nonostante negli ultimi anni sia stato oggetto di una vera e propria riscoperta, resta ancora poco conosciuto in Italia. Cerca di ...

Come ricorda Indiewire , Burt Reynolds parlò anni dopofilm, dicendo che Boogie Nights "non era il mio genere di film" e che la"mi metteva a disagio." Inoltre tra l'attore e il regista ......oggi la 25enne Benzina ha fatto. La giocatrice della nazionale rossoverde non aveva giocato nella partita inaugurale contro la Germania, mentre è partita titolare nel match contro la Corea...In fondo, èrecenteclub che la rinascita dal clima di provincia dell'impegno settimanale coincida con un'impresa, come accadde all'albaciclo dei 9 scudetti con Conte in panchina. Ora ...

"Da due anni vivo come un eremita nei boschi", storia del 30enne Giovanni Goldoni e dei suoi 2 pastori del Lagorai: "Il ... il Dolomiti

Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla nuova edizione de Il Collegio, il docu-reality di Rai 2: ecco tutte le informazioni sul cast e le novità della stagione.È stato istituito dalla Fondazione Polito la "Hall of Fame del calcio dilettantistico", un riconoscimento ideato per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti che ...