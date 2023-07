La rivoluzione unmanned Taiwan punta sui droni per la sua strategia di difesa

Leggi su formiche

(Di domenica 30 luglio 2023) In pochi, il 24 Febbraio 2022, si aspettavano che una debole (o presunta tale) Ucraina riuscisse a resistere a lungo al massiccio assalto lanciato nella notte dalle truppe russe. Eppure, a 17 mesi dall’invasione Mosca si ritrova ancora impantanata in quell’“Operazione Militare Speciale” che doveva durare al massimo pochi giorni, arrivando a valutare persino la tragica eventualità di una sconfitta. In una simile situazione qualcuno esulta, attende, o si dispera. E qualcuno prende appunti. Nell’estate del 2022, il presidenteese Tsai Ing-wen riunisce una task-force governativa per studiare il conflitto in Ucraina. La motivazione è abbastanza lapalissiana: capire grazie a quali tecniche belliche o dinamiche militari la piccola Ucraina fosse riuscita a reggere l’urto dell’offensiva russa, così da dotarsene per fronteggiare un eventuale assalto dell’Esercito Popolare ...