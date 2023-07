La minaccia di Zelensky dopo gli attacchi su Mosca | «La guerra sta arrivando in Russia» Kiev alza i toni | «Hanno ottenuto ciò che volevano»

(Di domenica 30 luglio 2023) «Lasta tornando nel territorio della» ha detto il presidente ucraino Volodymyrche due droni ucraini sono stati abbattuti aaver danneggiato un edificio nel centro della città questa notte. Pur non rivendicando l’attacco, il presidente ucraino parla di un «processo inevitabile, naturale e assolutamente giusto» quello che porta il conflitto in«nei suoi centri simbolici e nelle sue basi militari». Poco prima era stato il portavoce dell’Aeronautica militare di, Yuriy Ignat, a commentare gliavvenuti nella notte aal canale United news, spiegando che i russi avevano ormaiciò chee che non si dovrebbe ...

La guerra sta tornando nel territorio della Russia" ha detto il presidente ucraino Volodymyr, dopo che due droni ucraini sono stati abbattuti a Mosca, dopo aver danneggiato un edificio nel centro della città questa notte. Pur non rivendicando l'attacco, il presidente ucraino parla ...

"Un richiamo importante del Papa a Mosca per ripristinare l'Iniziativa sul grano nel Mar Nero.Dmitry Medvedev è tornato a ventilare la possibilità che Mosca utilizzi le armi nucleari: "Sarà inevibabile se la controffensiva ucraina avrà successo" ...