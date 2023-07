La mattanza di Cologno Monzese | colpo di scena | chi c' era in casa con Sofia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) Nell'omicidio della poveraCastelli, ammazzata a coltellate dal suo ex, Zakaria Ataquoi, c'è un retroinquietante che spiega la determinazione del killer nel voler portare a termine il suo piano di morte. L'uomo l'ha uccisa con numerose coltellate alla gola, dopo essersi introdotto insua, poi ha abbandonato l'appartamento ed è andato a costituirsi, intorno alle 9.30 di mattina, presso il comando di Polizia Locale di. Ma adella vittima dormiva anche l'amica, molto probabilmente ignara di tutto, svegliata dall'arrivo dei carabinieri. Insommanon era da sola in quellae magari se l'amica avesse sentito qualcosa le cose sarebbero potute andare diversamente. Proprio oggi la ragazza sarebbe dovuta partire per la Sardegna ...