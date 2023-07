La felicità per principianti | la recensione | un blando Mangia Prega Ama sulle montagne con Ellie Kemper

Leggi su movieplayer

(Di domenica 30 luglio 2023) Lade Laper: Su Netflix la commedia romantica montana sul viaggio per ritrovare se stessi (e l'amore) è solo un fresco palliativo per le serate afose, nonostante l'apporto fondamentale delladi Unbreakable Kimmy Schmidt. Prima di addentrarci in una nuovadi una rom-com come solo Netflix ne riesce a macinare a dozzine ogni mese, premettiamo che agosto è alle porte, il caldo è insopportabile e la prospettiva di un film catartico nel gelo indotto dell'aria condizionata è allettante. Stabilito lo stato d'animo collettivo, aggiungiamo che per gradire un film che si intitola Lapercon tutti i cliché che lascia presagire, bisogna almeno aver lievemente accolto lo spirito catartico ...