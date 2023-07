La distopia climatica ormai è realtà | una tragedia annunciata che nessuno sa come evitare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) I cambiamenti climatici sono arrivati, dopo anni in cui se ne discute senza far nulla. Convegni, congressi, rapporti, volumi e volumi di libri, documentari, podcast e film non li hanno fermati eil clima è ufficialmente diventato il nostro nemico. Eh già, perché l’effetto più pericoloso di questo fenomeno non è il caldo torrido che quest’estate ci assilla, ma l’imprevedibilità del clima che lo rende nefasto. Senza certezze stagionali e nella quotidianità di eventi climatici un tempo considerati straordinari – pensate alla grandinata di palle da tennis di ghiaccio che si è abbattuta sul Nord Italia pochi giorni fa o al tornado milanese – tutto si disgrega, dall’agricoltura all’informazione, dall’edilizia al turismo, dalla sanità alla scuola. Il nemico clima ha già da tempo iniziato a sfaldare la struttura sociale dei paesi poveri e anche di quelli ricchi, ma noi ...