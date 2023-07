La discarica di Bellolampo a Palermo è l’ennesimo esempio di sciatteria e mancanza di visione

(Di domenica 30 luglio 2023) di Giuseppe Ho assistito in questi giorni, con stupore misto a tristezza, ai continui lanci di agenzie stampa del Comune die della Regione Siciliana che notiziavano di “vertici”, “conferenze di servizi”, “tavoli” sul “da farsi” per fronteggiare l’ennesima emergenza “incendi”, culminata con la devastante situazione di pericolo di calamità pubblica che ancora persiste a. Incommentabili, tra l’altro, le dichiarazioni di alcuni politici che hanno pontificato su eventi “imprevisti e imprevedibili”. Il tempo, e anche i nostri polpastrelli, sono risorsa preziosa. Da stigmatizzare, invece, è il topolino che partorisce questa montagna di incontri di sindaci-governatori-etc, e mi riferisco soprattutto alla situazione che da anni soffre quella “bomba ecologica” che risponde al nome di “di ...

... abbiamo convenuto con tutti i tecnici interessati alcune misure precauzionali da adottarsi in un raggio di 4 chilometri dalladiche prevede alcuni accorgimenti legati al ...C'è un elemento che accomuna l'incendio scoppiato ieri in un impianto di stoccaggio di rifiuti a Ciampino nei pressi di Roma con quello dei giorni scorsi nelladia Palermo ed è l'assenza di termovalorizzatori in entrambe le città. Invece di bruciare i rifiuti in impianti sicuri, ecologicamente sostenibili, all'avanguardia e producendo ...... al Presidente della Regione, Renato Schifani, attraverso un'interrogazione urgente di cui è prima firmataria sul recente incendio che ha coinvolto ladia Palermo . In ...

Nella calda estate del 2023 – giugno e luglio sono i più torridi registrati – ci mancava pure la diossina, che si è certamente sprigionata nell’incendio a due delle vasche della discarica di ...I vigili del fuoco dall’inizio dell’emergenza raccolgono tre campioni per il rilevamento di sostanze tossiche che vengono elaborati e comunicati dai funzionari alle autorità preposte per la segnalazio ...