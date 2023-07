La chiesa di San Michele all’Arco | una biblioteca a due passi dal Paradiso

Leggi su bergamonews

(Di domenica 30 luglio 2023) Bergamo. Unapuò ospitare una? È una domanda sicuramente difficile a cui rispondere, anche perché raramente un edificio può contenere migliaia di libri e documenti, tuttavia a Bergamo vi è l’opportunità di incontrare un esemplare più unico che raro. È il caso delladi San, piccola struttura affacciata su Piazza Vecchia e collegata direttamente alla“Angelo Mai” che conserva lì alcuni dei più importanti pezzi d’archivio in suo possesso. Secondo la tradizione il luogo sacro dovrebbe il suo nome da un arco romano in onore dell’imperatore Nerone posto nella zona che avrebbe lasciato posto al fabbricato, fondato nel IV secolo per volere di Adelaide, moglie del duca longobardo Lupo. La dedicazione a SanArcangelo ...