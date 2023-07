La bellezza dell' essenza

Leggi su panorama

(Di domenica 30 luglio 2023) Chiara Caselli, attrice ispirata, ha anche una seconda anima creativa. E stavolta con il suo obiettivo ci conduce attraverso una mostra di «stanze» interiori. Tra visioni e inquietudini, lontananze e nostalgie. L’ultima immagine che ho di lei è di mia sorella nel film di Pupi Avati sulla mia famiglia, Lei mi parla ancora. È perfetta nei tratti e nei ritmi. Chiara Caselli è un’attrice dal volto di ragazza, concentrata in sé stessa, desiderosa di far sentire il suo teso pensiero. E, per questo, desiderosa di esprimersi oltre che con il volto e il corpo, con l’anima, ha cominciato a raccontare attraverso la fotografia. Ha fotografato l’infinito nel cielo e nel mare, parlando di sé con purezza, con ostinazione. Ritorna ora con le immagini sofisticate di un racconto fatto di assenza. Una sedia, in una stanza vuota, contro un muro grigio. Se i suoi mari e cieli rimandavano alla pittura di ...