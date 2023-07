La Bce si fermi

(Di domenica 30 luglio 2023) Dallo zero al 4,25% in un anno. Un aumento così repentino dei tassi d'interesse da parte della Banca Centrale Europea non si era mai visto e non se ne trova traccia nella storia della politica monetaria

È circa ad almeno il doppio del target dellain tutti i paesi dell'eurozona, che è il 2% .' La ... come ha più volte rimarcato l'OCSE , sonoda 20 anni. Anche dal punto di vista delle ...... mentre era "certamente possibile" che avrebbe sollevato nuovamente i costi di prestito a settembre, era anche "possibile la scelta di rimanerea quella riunione" . leggi anche Riunione: ...A settembre e nei prossimi meeting "potremmo alzare i tassi, o mantenerli. E quello che ... La presidente non ha voluto ripetere, però, che lanon sta pensando a una pausa, come aveva invece ...

BANCHE: UNIMPRESA, BCE SI FERMI, IN ULTIMO TRIMESTRE PRESTITI AZIENDE TAGLIATI DI 7 MILIARDI Unimpresa - Unione nazionale di imprese

Dallo zero al 4,25% in un anno. Un aumento così repentino dei tassi d'interesse da parte della Banca Centrale Europea non si era mai visto e non se ne trova traccia nella storia della politica monetar ...Nuovo rialzo di 25 punti base. Lagarde: “Inflazione cala, ma ci aspettiamo resti ancora troppo alta per diverso tempo”. Borse toniche. Scende l’euro nei confronti del dollaro ...