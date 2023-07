La battuta di Romelu Lukaku che gela le aspettative bianconere | “Pensi che vieni alla Juve? Non credo che l’affare si farà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) Su TikTok è stato pubblicato un video che ritraeall’uscita di un centro sportivo poco distante da Bruxelles dove il campione si sta allenando in questi giorni. Un tifoso gli chiede “” e lui risponde con un “mmm” accompagnato da un gesto della mano che non lascia molte speranze. Speranze che si infrangono definitivamente di fronteche l’ex nerazzurro rifila a un altro tifoso che gli chiede di non dire “Forza” qualora dovesse firmare con il club bianconero, lui prima di salire in macchina si lascia scappare un: “Nonchesi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.