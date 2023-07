Krah sarà il capolista di AfD alle Europee 2024

Contro, che è membro del consiglio esecutivo federale dell'AfD dal 2022, correva Andreas Otti di Berlino, anch'egli in gran parte sconosciuto all'interno del partito. Ha ricevuto il 25,2% dei ...I 600 delegati convocati hanno già scelto chiil volto della campagna elettorale: Maximilianha ricevuto il 65% dei consensi per l'incarico. Attualmente è un eurodeputato a Bruxelles, fino ...Domani, sabato, cianche la consultazione sui candidati Afd alle prossime elezioni europee. ... Come candidato di punta potrebbe emergere il nome dell'eurodeputato Maximilian. Come riporta Dpa,...

Maximilian Krah sarà il volto dell'estrema destra di AfD alle europee ... Euronews Italiano